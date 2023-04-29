Главные новости к утру 29 апреля

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Футбольный клуб из Воронежа «Факел» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в столице закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Авария произошла на Киевском шоссе в Московской области, грузовик въехал в шесть легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, включая двух детей.

В Санкт-Петербурге полицейские при задержании убили пенсионера, который открыл по ним огонь. Полицию вызвали жильцы дома № 124 по Московскому проспекту. По словам жителей, их 65-летний сосед со второго этажа сильно дебоширил.

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas, который мог установить новый рекорд последовательных стартов компании SpaceX, отменили за минуту до старта. Причина отмены пока не сообщается.

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «смене режима в Северной Корее». Она сказала, что их можно принять за бессмысленные высказывания пожилого человека, «старика без будущего».