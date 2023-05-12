Андрей Бочкарев: Свыше 130 проверок на дорожных стройках столицы провели с начала года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала года на стройках дорожных объектов в столице провели 135 выездных проверок. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы отмечаем стабильно высокие темпы строительства новых дорог и дорожной инфраструктуры на территории Москвы. По итогам четырех месяцев состоялось 135 контрольно-надзорных мероприятий, — сказал он.

В общей сложности под надзором находится 110 дорожных строек, общая протяженность объектов превышает 230 километров. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что специалисты Центра экспертиз за четыре месяца приняли участие в 60 выездных проверках, где выявили свыше 540 нарушений.

Стало известно, что в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в районе строящейся станции метро «Мамыри» появится многоуровневая развязка. Ее ввод в эксплуатацию значительно улучшит транспортную ситуацию на Калужском шоссе и в поселениях Мосрентген и Сосенском.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что введение системы хорд снизило загруженность дорог на 20 процентов, а также улучшило экологию столицы. По его словам, практически все хорды уже работают. Оставшуюся, Юго-Восточную, планируется запустить в 2023 году.