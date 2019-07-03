Задержаны двое подозреваемых в нанесении побоев кинорежиссеру
• 13:27 • 3 июля 2019
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Подозреваемые доставлены в Москву для проведения следственных действий
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Задержанными оказались 26-летний житель Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. Мужчины доставлены в столицу для проведения следственных действий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, сообщили на официальном сайте МВД РФ.
Инцидент произошел 29 июня около 00:30 по московскому времени. Возле дома № 3 на улице Каретный Ряд неизвестный мужчина ударил режиссера после словесной перепалки. Следственный комитет России настаивал на передаче ведомству уголовного дела из полиции.
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