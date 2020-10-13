СК проверит, законно ли нижегородский стрелок получил разрешение на оружие

Фото: АГН «Москва»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, законно ли подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области получил разрешение на владение оружием. Об этом говорится на сайте СК.

— По указанию председателя СК РФ следователи должны в рамках уголовного дела... проверить законность выдачи разрешения на владение оружием, — указано в релизе ведомства.

Также следователи должны разузнать, проявлял ли стрелок агрессию в подростковом возрасте. Помимо этого, экспертам предстоит разобраться и оценить работу сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Видео: NN.RU

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов.

Позднее Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

13 октября Монахова нашли мертвым в лесополосе неподалеку от места ЧП. В целях выяснения причин и мотивов преступления молодому человеку проведут посмертную экспертизу.

Ранее по теме:

«Порок сердца»: очевидец рассказал о парне, открывшем стрельбу под Нижним Новгородом

Очевидица стрельбы под Нижним Новгородом раскрыла детали происшествия

Появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе под Нижним Новгородом