СК проверит, законно ли нижегородский стрелок получил разрешение на оружие
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, законно ли подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области получил разрешение на владение оружием. Об этом говорится на сайте СК.
— По указанию председателя СК РФ следователи должны в рамках уголовного дела... проверить законность выдачи разрешения на владение оружием, — указано в релизе ведомства.
Также следователи должны разузнать, проявлял ли стрелок агрессию в подростковом возрасте. Помимо этого, экспертам предстоит разобраться и оценить работу сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов.
СПРАВКА «ВМ»
12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.
Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов.
Позднее Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.
13 октября Монахова нашли мертвым в лесополосе неподалеку от места ЧП. В целях выяснения причин и мотивов преступления молодому человеку проведут посмертную экспертизу.
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