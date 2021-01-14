Вакцинация и льготы для переболевших: Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в городе. По его словам, в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусом в период новогодних праздников. Во время праздничных дней медики работали «по полной нагрузке».

Решение по ограничениям будет принято через полторы недели

Сергей Собянин заявил, что власти Москвы примут следующее решение по ограничениям в связи с COVID-19 через полторы недели. Столичные власти следят за тем, как развивается ситуация с заболеваемостью в городе.

— Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшие неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, ослабление ограничений зависит от развития ситуации с коронавирусом. Именно поэтому следует дождаться следующей недели и принимать меры в зависимости от ситуации.

Вакцинация от коронавируса в Москве

Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы будут расширять категории лиц, которым можно поставить прививку от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что каждую неделю в столице открывается вакцинация от коронавируса для новых категорий граждан.

Мэр Москвы заявил, что в настоящее время около 140 тысяч человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в столице. По словам Сергея Собянина, в городе могут увеличить число прививочных пунктов и срок записи на вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что прививка от коронавируса защищает дольше, чем антитела переболевших, однако требуется время для изучения данного вопроса.

— По идее прививка должна более стабильно и более долго защищать человека от заболевания, а что касается переболевших, пока мы не увидим большие данные, в течение года сложно сказать, сколько такой иммунный статус будет сохраняться. Собственно, и привитых мы до конца еще не знаем. Все покажет время, — подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что если места на вакцинирование от коронавируса заполнятся, то запись продлят на период до трех недель.

Льготы для переболевших COVID-19

Власти Москвы разрабатывают систему льгот для граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

— Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте, — отметил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы рассказал, когда московским студентам разблокируют льготные проездные. По словам Сергея Собянина, это будет сделано после возвращения студентов на очное обучение.

В конце эфира Сергей Собянин сообщил, что в мае Москва может вернуться к нормальной жизни. Он выразил надежду, что заболеваемость в столице уменьшится раньше этого срока. В конце января — феврале будет видна уже более стабильная динамика снижения заболеваемости. При этом, по словам мэра Москвы, возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно горожане будут прививаться от коронавируса.

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