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Задержан хакер, который торговал персональными данными россиян
Фото: pixabay.com/Lukas

Задержан хакер, который торговал персональными данными россиян

Юлия Ямпольская

Общество

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали хакера, торговавшего персональными данными россиян. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержанным оказался Ален Федоров, который занимался продажей личных персональных данных жителей России: копиями их паспортов, выписками из банков, а также другими документами.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»), передает ТАСС.

Стало известно, что Федоров признал вину и дал признательные показания.

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