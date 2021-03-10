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Икра для Instagram: названа «фотогеничная» альтернатива осетровому деликатесу
Фото: pixabay.com

Икра для Instagram: названа «фотогеничная» альтернатива осетровому деликатесу

Елена Фролова

Общество

Самой дорогой начинкой для масленичных блинов считается икра. Однако для того чтобы произвести впечатление на подписчиков в социальных сетях, не стоит раскошеливаться на осетринный деликатес. Доступной и полезной заменой может стать икра щуки. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

— Есть щучья икра белого цвета, однако можно найти и подкрашенную черную. Ее мы в шутку называем кушаньем для «Инстаграма», потому что ее хорошо покупают для мероприятий, выкладывают горками на блюда, а стоит она примерно в десять раз дешевле настоящей черной икры, — отметила Полина Кирова.

Она пояснила, что в настоящее время такую икру можно приобрести в рознице от 400 рублей за банку весом в 112 граммов. При этом осетровая икра обойдется в сумму от 42 тысяч рублей. Вместе с тем щучий продукт не только вкусный, он еще обладает полезными свойствами. Традиционно именно икру щуки ели с блинами на Масленицу.

— Новый вылов уже начался в феврале-марте этого года, и на прилавках появился свежий продукт. По цене щучья икра сопоставима с красной, но отличается размером зерен — они мельче — и более плотной оболочкой. Обычно этот продукт едят со сметаной и луком, — добавила Полина Кирова.

Вместе с тем она рассказала, что бюджетной альтернативой красной икре может стать данный деликатес от сельди. Она отличается своим мелким размером и чаще всего продается в масле. Обычно ее продают по цене до 100 рублей за банку. Однако, по словам эксперта, не всем может понравиться ее яркий рыбный вкус.

Помимо этого, в качестве начинки для блинов еще можно использовать икру омуля, сига и так далее.

Читайте также: Кулинар назвала альтернативу блинам на Масленицу

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