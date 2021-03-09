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Кулинар назвала альтернативу блинам на Масленицу
Фото: Pixabay

Кулинар назвала альтернативу блинам на Масленицу

Руслан Давлетшин

Здоровье

В России началась масленичная неделя. Она продлится до 14 марта. Наиболее известным атрибутом проводов зимы являются блины, которые принято готовить каждый день и угощать ими гостей. Однако не только ими можно украсить стол, говорит кулинар и историк кухни Ольга Сюткина.

— В Ярославской губернии, например, на Масленицу жарили рыбу и пекли рыбные пироги, а также пироги с яйцами и ягодами. В Сибири на Масленицу готовили пряженцы (жареные пирожки из недрожжевого теста — прим. «ВМ») и хворост, — отметила эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Также она добавила, что сами блины — это вполне самодостаточное и сытное блюдо. Их можно подавать как закуску и как десерт. Да и готовить необязательно из пшеничной муки. Очень хорошие блинчики, например, получаются на пшенной каше. Кроме того, есть вариант их приготовления на гречневой и овсяной муке.

При этом дрожжевые, пухлые блины на столе лучше всего смотрятся со сметаной, икрой, соленой рыбой, салатом из соленых груздей, свекольным салатом или с яичным соусом, который называется макало. А вот к тонким молочным блинчикам больше подходят сладкие соусы: ягодные, сливочные, мед, джем, сказала собеседник «ВМ».

В качестве начинки для блинов можно использовать капусту, мясо и рыбу. Так они станут хорошим дополнением к супам и бульонам. А с начинкой из нежного творога, карамелизованных яблок, груш, бананов, с лимонным курдом или миндальным кремом будет чудесный десерт на столе, резюмировала Ольга Сюткина.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как приготовить низкокалорийные блины.

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