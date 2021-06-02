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Быстрые тесты на пять опасных инфекций создадут в России к концу 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Быстрые тесты на пять опасных инфекций создадут в России к концу 2021 года

Анастасия Волоснова

Здоровье

В России планируют создать быстрые тесты на пять опасных инфекций к концу 2021 года. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, 2 июня.

По ее словам, в настоящее время специалисты работают над созданием как обычных тестов, так и быстрых тестов. Предполагается, что технология позволит оперативно определять наличие у пациентов пяти серьезных заболеваний.

— Уже к концу этого года будут созданы быстрые за 60 минут тесты на пять эпидемически важных инфекций — COVID, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Ранее Голикова сообщила, что около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты.

Читайте также: Более 70 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в российских стационарах

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