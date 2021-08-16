Число погибших при эвакуации в аэропорту Кабула выросло до десяти

Фото: Twitter / ragipsoylu

Число погибших из-за хаоса при эвакуации в аэропорту Кабула выросло до десяти. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News.

Люди пробирались в аэропорт со всех сторон, несмотря на наличие военнослужащих США и других стран, отмечается на сайте телеканала.

16 августа Пентагон решил отправить еще тысячу военных в Кабул из-за обострения ситуации с «Талибаном»*. Они будут использованы для охраны летнего поля, которое было закрыто в течение нескольких часов из-за множества людей на взлетной полосе.

Американские военные также застрелили двух вооруженных людей в аэропорту. Обстоятельства и причины стрельбы не уточняются, при этом один из военнослужащих также получил огнестрельное ранение.

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.