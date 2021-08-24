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Путин предложил подготовить программу поддержки занятости для людей с инвалидностью

Анастасия Волоснова

Общество
Путин предложил подготовить программу поддержки занятости для людей с инвалидностью
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил подготовить программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями. С соответствующей идеей российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

Он подчеркнул, что в России необходимо создавать условия, при которых люди с ограниченными возможностями здоровья смогут трудиться, получая постоянный доход.

— Здесь важно учесть все вопросы об обучении и по повышению квалификации до открытия специализированных рабочих мест, — заявил президент, которого цитирует РИА Новости.

До этого на съезде Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

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