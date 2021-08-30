Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставку ко Дню знаний откроет Музей Победы

Ольга Маркова

Развлечения
Выставку ко Дню знаний откроет Музей Победы
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Музей Победы 1 сентября, в День знаний, представит новую выставку. Экспозиция посвящена началу учебного года в военное время и рассказывает о том, как повлияла военная обстановка на жизнь школьников и учителей, как изменилась система школьного образования за годы войны, а также какие нововведения тех лет актуальны и по сей день.

Посетители увидят более 40 подлинных экспонатов: пособия, выпущенные в годы войны на различных языках народов СССР, в том числе финский букварь, канцелярские принадлежности, которыми пользовались ученики середины ХХ века, учебники на азербайджанском, узбекском, калмыцком языках. Из-за дефицита бумаги школьники военных лет порой писали на полях старых газет, бланках, накладных. Такие ученические работы покажут на выставке.

Также здесь представлены рисунки школьников и подарки, которые они делали своими руками для красноармейцев. Фотографии и вырезки из газет дадут представление о том, как готовились к началу учебного года во время Великой Отечественной и что значил этот день для страны.

Выставка открыта с 1 сентября до 1 октября, сообщается на сайте музея.

Российская государственная детская библиотека 1 сентября приглашает отпраздновать День знаний и начало нового учебного года. Самых юных жителей города библиотека зовет на литературное театрализованное занятие «Слоненок пошел учиться» по сказке Давида Самойлова. Для школьников пройдет игра-квест «Школьные премудрости», в ходе которой они смогут решить старинные математические задачи, попробуют создать рисунок в технике граттаж, увидят театрализованную сказку «Как слоненок пошел учиться».

Читайте также:
Выставки1 сентябряВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте