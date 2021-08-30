Выставку ко Дню знаний откроет Музей Победы

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Музей Победы 1 сентября, в День знаний, представит новую выставку. Экспозиция посвящена началу учебного года в военное время и рассказывает о том, как повлияла военная обстановка на жизнь школьников и учителей, как изменилась система школьного образования за годы войны, а также какие нововведения тех лет актуальны и по сей день.

Посетители увидят более 40 подлинных экспонатов: пособия, выпущенные в годы войны на различных языках народов СССР, в том числе финский букварь, канцелярские принадлежности, которыми пользовались ученики середины ХХ века, учебники на азербайджанском, узбекском, калмыцком языках. Из-за дефицита бумаги школьники военных лет порой писали на полях старых газет, бланках, накладных. Такие ученические работы покажут на выставке.

Также здесь представлены рисунки школьников и подарки, которые они делали своими руками для красноармейцев. Фотографии и вырезки из газет дадут представление о том, как готовились к началу учебного года во время Великой Отечественной и что значил этот день для страны.

Выставка открыта с 1 сентября до 1 октября, сообщается на сайте музея.

Российская государственная детская библиотека 1 сентября приглашает отпраздновать День знаний и начало нового учебного года. Самых юных жителей города библиотека зовет на литературное театрализованное занятие «Слоненок пошел учиться» по сказке Давида Самойлова. Для школьников пройдет игра-квест «Школьные премудрости», в ходе которой они смогут решить старинные математические задачи, попробуют создать рисунок в технике граттаж, увидят театрализованную сказку «Как слоненок пошел учиться».