Движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 2 и 3 сентября

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Движение электричек и аэроэкспрессов Савеловского и Белорусского направлений изменится 2 и 3 сентября из-за проведения путевых работ. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Изменения затронут и первый Московский центральный диаметр (МЦД-1).

В ведомстве отметили, что новый режим работы введут с 23:30 2 сентября до 05:40 3 сентября. Также поменяется время отправления и прибытия некоторых поездов. Движение составов будет осуществляться по соседнему пути.

Ночью на участке Москва-Бутырская — Москва-Пассажирская-Смоленская проложат бесстыковые пути. Ремонтники выполнят часть работ, предусмотренных программой капитального ремонта железнодорожных путей. В перечень необходимых работ также входят следующие: замена рельсошпальной решетки, сварка и выпрямление путей, подсыпка щебня, и другие, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 30 августа, в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что на участке Гончарной улицы в Москве 5 сентября перекроют движение.