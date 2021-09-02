Выставка «Женщины в войне» открылась в Музее Москвы

Фото: пресс-служба Музея Москвы

Музей Москвы к 80-летию битвы под столицей представляет выставку «Женщины в войне», посвященную роли москвичек в военной истории.

Согласно официальной статистике, общая численность советских женщин, вовлеченных в боевые действия, составляла более 800 000 человек. Москвички были санинструкторами, зенитчицами, связистками, летчицами, разведчицами, танкистами, пулеметчицами и снайперами.

В осажденной столице женщинам пришлось заменить мужчин на производстве, транспорте и в гражданской обороне. К началу 1942 года среди московских рабочих более 40 процентов составляли женщины и подростки. Рабочий день длился по 12–16 часов, а после работы москвички отправлялись рыть окопы на полях под Москвой, дежурить на крышах по ночам и тушить зажигательные бомбы, ликвидировать пожары и завалы после авианалетов, вытаскивать раненых из разрушенных домов. В первые месяцы войны в Москве было открыто 69 крупных госпиталей.

Посетители увидят военные письма, фотографии, похоронки, самодельную азбуку, детские рисунки, печку-буржуйку, мальчиковую рубашку, иконы. Актрисы Ольга и Мария Лапшины озвучили воспоминания героинь выставки.

Выставка открыта с 2 сентября по 20 октября, сообщается на сайте музея.

Музей Победы 1 сентября, в День знаний, открыл новую выставку. Экспозиция посвящена началу учебного года в военное время и рассказывает о том, как повлияла военная обстановка на жизнь школьников и учителей, как изменилась система школьного образования за годы войны, а также какие нововведения тех лет актуальны и по сей день.