Психолог навала способы знакомства, которые часто приводят к серьезным отношениям
Психолог Элена Гамаюн объяснила, как избежать типичных ошибок при знакомстве и впоследствии обрести длительные и серьезные отношения.
По ее словам, техники для мужчин и женщин совершенно разные. Например, молодые люди чаще всего активны при знакомстве, а девушки — скромны и немногословны. Однако часто женщины таким образом выражают желание поближе познакомиться.
Эксперт отметила, что если женщина улыбается, кокетливо поглядывает, то мужчина может быть уверен в симпатии.
— Безусловно, бывают ситуации, когда женщина просто не видит мужчину. Тогда нужно подойти и начать общаться, посмотреть, как дама реагирует, — улыбается ли, с удовольствием ли отвечает, — рассказала Элена Гамаюн.
Женщине проще всего познакомиться с помощью техник вербального и невербального поведения. В момент знакомства главная задача девушки — улыбнуться, попросить помощи или просто посмотреть.
— Например, у меня есть клиентки, которые очень успешно знакомились в строительном магазине, спрашивая совет у мужчины. Способов масса, но, главное, чтобы это было ненавязчиво, — дала совет психолог.
По мнению специалиста, найти партнера можно даже в самых необычных и неподходящих для знакомств местах. При этом эксперт не советует искать любовь в интернете, так как это не заменит личного общения, передает издание «Царьград».
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