Пермский университет опубликовал фотографии погибших при стрельбе

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Пермский госуниверситет опубликовал снимки погибших в результате стрельбы в вузе в понедельник, 20 сентября. Про каждого убитого сотрудники пресс-службы вуза сказали пару теплых слов.

В результате нападения на Пермский госуниверситет погибли шесть человек: 18-летняя Ксения Самченко, 19-летний Ярослав Арамелев, 19-летняя Екатерина Шакирова, 20-летняя Александра Мохова, 26-летняя Анна Айгельдина и 66-летняя Маргарита Энгауз.

Екатерина Шакирова была второкурсницей направления «Гидрометеорология», которая увлекалась плаваньем. Ее подруга Ксения Самченко училась с ней на этом же направлении на втором курсе.

Ярослав Арамелев также проходил обучение на втором курсе, но по направлению «Физика». Он увлекался музыкой, спортивной акробатикой и робототехникой. Молодой человек получил множество наград.

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Александра Мохова — студентка четвертого курса мехмата, мечтавшая работать в школе.

— Несмотря на все проблемы, даже если случалось что-то, она всегда оставалась на позитиве, ко всем относилась по-доброму, — поделились друзья Александры воспоминаниями о погибшей, — цитирует вуз слова друзей девушки.

Анна Айгельдина закончила магистратуру химического факультета вуза и устроилась работать химиком на предприятие в Камбарке.

Маргарита Энгаус — известный медик в Перми. Она в течение 40 лет работала врачом-эндоскопистом. Медик пришла в вуз со своим маленьким внуком на экскурсию.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей. Кроме того, Пермский госуниверситет выделит дополнительно по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим.