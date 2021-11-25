Более тысячи мигрантов вскоре вернутся из Белоруссии в Ирак

Фото: Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Более тысячи мигрантов на польско-белорусской границе вскоре вернутся в Ирак. Об этом сообщил консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани в четверг, 25 ноября.

— У меня (зафиксировано — прим. «ВМ») больше тысячи, — рассказал дипломат.

Представитель авиакомпании Iraqi Airways уточнил, что было подготовлено четыре вывозных рейса в Ирак 25–26 ноября, отмечает РИА Новости.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе не представляет непосредственной военной угрозы. Глава государства уточнил, что не планирует использовать четвертую статью договора о НАТО, которая предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран-членов считает, что имеется угроза ее безопасности.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».