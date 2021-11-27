Глава WMA сравнил опасность штамма «омикрон» с Эболой

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Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» с Эболой.

По его словам, специалисты пока не могут точно оценить риски от нового варианта COVID-19, однако известно, что этот штамм очень быстро распространяется по всему миру.

— Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола, — цитирует главу WMA РИА Новости.

Он также добавил, что на первых порах мировое сообщество недооценило масштабы коронавирусной инфекции. Многие полагали, что коллективного иммунитета получится добиться достаточно легко, однако затем в мире начали появляться все новые и новые штаммы.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Новый штамм уже был зафиксирован в Бельгии, Израиле и в других странах.