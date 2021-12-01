Три человека пострадали в Мюнхене при взрыве бомбы времен войны

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Три человека пострадали на строительной площадке железной дороги в Мюнхене из-за взрыва авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщил министр внутренних дел земли Йоахим Германн в среду, 1 декабря.

— Во время бурения была подорвана авиационная бомба массой 250 килограмм времен Второй мировой войны. Обломки разлетелись на сотни метров, — рассказал чиновник.

Грохот, как уточняется, был слышен за несколько километров. Полицейские оцепили территорию и проводят поисковую операцию.

Строительная площадка является частью проекта «Вторая магистраль», в рамках которого через центр Мюнхена строится дополнительная линия скоростной железной дороги. На месте инцидента находятся многочисленные пожарные машины и около 50 аварийно-спасательных служб, отмечает Bild.

29 ноября в Гатчинском районе под Санкт-Петербургом произошел взрыв на фабрике «Фанема». По данным СМИ, возгорание распространилось на площади 2000 квадратных метров.

Огонь вскоре удалось локализовать, о пострадавших информация пока не поступала. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.