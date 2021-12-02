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Четыре отделения спасателей приступили к поиску погибших в шахте «Листвяжная»

Полина Долганова

Происшествия
Четыре отделения спасателей приступили к поиску погибших в шахте «Листвяжная»
Фото: СК РФ

Четыре отделения спасателей направились в шахту «Листвяжная» в Кузбассе для поиска тел погибших. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил гендиректор ФГУП ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

— В шахту были направлены четыре отделения ВГСЧ: два отделения в разведку, два отделения в резерве, — цитирует слова директора РИА Новости.

Недавно сообщалось, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Кроме того, семьи пострадавших с тяжелыми травмами получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана. В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек, а пострадало 99.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

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