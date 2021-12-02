Тела еще двух погибших подняли из шахты «Листвяжная»

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Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.