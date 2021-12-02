Тела еще двух погибших подняли из шахты «Листвяжная»

Спасатели подняли тела еще двух погибших из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом в четверг, 2 декабря, пишет РИА Новости.
Накануне четыре отделения спасателей направились в шахту в Кузбассе для поиска тел погибших.
25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана. В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек, а пострадало 99.
Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.
По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.