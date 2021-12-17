Глава Минобороны Эстонии назвал требования России к НАТО неприемлемыми

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Предложения России к НАТО о гарантиях безопасности являются совершенно неприемлемыми. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет в пятницу, 17 декабря.

— Осуществление любой меры, предложенной Российской Федерацией, было бы катастрофическим для европейской безопасности, — приводит слова Лаанета РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Вашингтон обсудит их с европейскими союзниками и партнерами, заключила она.