Чиновникам могут запретить пользоваться WhatsApp

Фото: Pexels

Российским чиновникам и сотрудникам госкорпораций могут законодательно запретить пользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом заявил первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Meta оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Еще одним решением суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

— Предположим, компании не будут этот штраф платить, значит, мы должны будем принимать какие-то меры. А что они могут сделать в ответ? Например, пригрозят нам прекратить работать на территории страны, будут шантажировать нас еще и соцсетью Instagram и закроют WhatsApp для чиновников, — объяснил первый замглавы комиссии ОП, пишет ТАСС.

Также свои слова он объяснил тем, что теперь ожидается комплекс недружественных действий со стороны данных компаний.

Кроме этого, Малькевич считает, что скоро иностранные корпорации начнут блокировать российские СМИ в Instagram, а также читать личную переписку чиновников и крупных деятелей в WhatsApp.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что компаниям Meta (прежнее название — Facebook) и Google грозят повторные оборотные штрафы.