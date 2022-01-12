Вдова Михаила Зеленского после его внезапной смерти удалила все фото из соцсети

Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy/

Жена телеведущего Михаила Зеленского, о смерти которого стало известно несколько часов назад, Мила Рубинчик не выходит на связь с журналистами и не комментирует трагедию. Также она удалила все фото в своем аккаунте в соцсети Instagram.

У подписчиков нет возможности задать вопросы в комментариях к ее публикациям.

В посольстве РФ в Доминикане подтвердили, что Зеленский умер в этой стране во время отпуска. Официальных причин смерти при этом не называют, все вопросы переадресовывают к родным журналиста.

На отдых в Доминикану телеведущий отправился вместе с третьей супругой — известным психологом. Пара поженилась в 2018 году. 39-летняя Рубинчик является автором популярного YouTube-канала «Прокрастинатор», она рассказывает о методиках обретения цели в жизни, помогает преодолеть лень и депрессию на пути к исполнению мечты и продает свой видеокурс «Инструкция по управлению женщиной». Психолог гарантирует, что в течение шести дней мужчина сможет научиться строить отношения с возлюбленной. Рубинчик стала психологом два года назад, окончив Московский институт психоанализа. Первое образование она получила в столичном институте телевидения и радиовещания. От первого брака у нее есть дочь Милана, передает Пятый канал.

Михаил Зеленский первый раз был женат на бывшей однокласснице Ольге Дробиной, их брак продлился четыре года. Вторая супруга, фигуристка Елена Грушина родила телеведущему двух дочерей, Полину и Софью. Пара прожила вместе шесть лет.

О смерти 46-летнего телеведущего сообщил во вторник, 11 января, замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

Михаил Зеленский с 1997 года по 1999 год работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году стал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия-24». С 2011 по 2013 год Зеленский вел программу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим передачи «Билет в Большой» на канале «Россия Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».