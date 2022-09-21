Картаполов: Выпускников военных кафедр могут призвать по востребованности

Фото: Пресс-служба Госдумы

Выпускников военных кафедр могут призвать в случае востребованности их военно-учетных специальностей. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду, 21 сентября.

— Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК, — приводит его слова РИА Новости.

До этого Картаполов объяснил, кого в первую очередь могут мобилизовать. По его словам, в первую очередь могут быть мобилизованы солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что россияне, проходящие военную службу по призыву, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Призыв и мобилизация студентов не рассматриваются.