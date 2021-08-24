Крах советской газовой системы: нужен ли России транзит голубого топлива через Украину

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Технически и в теории Россия может прекратить транзит газа через Украину или заменить на поставки сжиженного природного газа. Но тогда Москва не выполнит все обязательства перед потребителями в Европе, а газопровод «Северный поток — 2» будут считать оружием. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал бывший советник президента России по политическим вопросам, историк и политик Сергей Станкевич.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что РФ сможет обойтись без Украины, если она не захочет транзита российского газа, однако разговора об этом пока нет.

— Просто перекрывается, и все, — пояснил Станкевич. — В принципе, технически можно обойтись. Но вопрос в том, что мы пока не можем выполнить все свои контрактные обязательства перед потребителями в Европе без газового транзита через Украину. Даже если будет полностью запущен «Северный поток — 2», все равно останется часть объемов газа, которые мы должны поставить, и другого пути, как через Украину, не будет. Другое дело, что этот объем будет уже незначительным — 20–30 тысяч кубометров в год. Украине этого мало.

Собеседник «ВМ» отметил, что в теории Россия может заместить поставки трубопроводного газа с помощью поставок сжиженного природного газа. Объемы его добычи в Арктике стремительно растут.

— Это тоже возможно, но это уже может быть истолковано как то самое использование трубопровода в качестве оружия. Это может спровоцировать конфликт с Германией и Европой. Так что здесь надо вести себя аккуратно. Мы, в принципе, можем сохранять транзит через Украину просто в тех объемах, которые нужны Европе и нам, — подчеркнул политолог.

Украина, как напомнил Станкевич, сама добывает голубое топливо. И на данный момент, по словам политолога, стране хватает добываемых объемов, тем более после падения значительной части экономики. При собственной добыче Украине приходится докупать не очень много газа.

— Если бы оставалась та экономика, которая была на Украине раньше, не хватало бы, а сейчас хватило бы. Но здесь вопрос в другом: тогда разрушается огромная существующая советская газотранспортная система на Украине без транзита газа. И даже поддерживать ее существование внутри Украины, поставлять газ из одних регионов в другие, становится крайне обременительным и технически невозможным. Все это хозяйство создавалось с расчетом на совершенно другие объемы функционирования, все это начнет деградировать и разрушаться, — добавил собеседник «ВМ».

По его словам, если бы в данное время отношения между Россией и Украиной были бы нормальными, то нужно было бы создавать совместную систему газоснабжения с участием РФ, Украины и Европы, а как минимум — Германии.

— Это можно было бы сделать, об этом разговоры десятилетия ведутся, но так и не дошло до дела, потому что проявляется удивительное саморазрушительное упрямство Украины, — заключил Станкевич.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.