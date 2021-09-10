Дорого и вредно: эксперты раскритиковали идею изменить правила отопления после взрыва в Ногинске

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В России предложили включать отопление при предельной среднесуточной температуре плюс десять градусов. По словам автора идеи, трагедия в Ногинске могла произойти из-за того, что жильцы обогревали квартиру при помощи газа. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами о том, реализуема ли такая инициатива, как более раннее включение отопления скажется на здоровье жильцов, а также выяснила, будут ли в таком случае переплачивать жители квартир.

Контролировать жильцов

Трагедия в Ногинске не должна быть причиной для пересмотра законодательства, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

— Я очень скептически отношусь к этой инициативе. Использование газовой плиты в качестве отопительного прибора — нарушение, которое может привести к аварии. Однако это не должно служить поводом для изменений в законодательстве, — подчеркнул эксперт.

Крохин обратил внимание, что точная причина аварии пока не установлена. Предполагаемая версия, выдвинутая автором идеи, ничем не подкреплена, отмечает специалист.

Собеседник «ВМ» уверен: решать проблему нужно по-другому.

— Людям необходимо объяснить, что газовые плиты нельзя использовать в качестве отопительных приборов. В газовой сфере существуют автоматические решения, которые позволяют не допускать подобного применения. Некоторые страны контролируют использование газа в быту, применяя системы сигнализации и отмены подачи газа. Это помогает предотвращать аварии, — считает Крохин.

Специалист также отметил, что в промышленной сфере за состоянием газового оборудования следит Ростехнадзор. Там ситуация с газовыми авариями обстоит лучше. В случае с жилыми домами персонала для этого не хватает и эти функции по остаточному принципу выполняет жилищная инспекция, подчеркивает Крохин.

Жильцы будут переплачивать

Эксперт также заметил, что в случае изменения отопительных норм россияне понесут дополнительные расходы.

— Помню, неделю назад были предложения: «Давайте быстрее включим отопление». В Москве сейчас 18 градусов. Если бы отопление включили неделю назад, все это время за него граждане платили бы из своего кармана, — замечает специалист.

Специалист также обратил внимание, что решением проблемы может стать отказ от газовых плит в пользу электрических. По мнению эксперта, при небольшом росте коммунальных платежей это значительно обезопасит жителей домов. Однако он отмечает, что малоимущие граждане и льготники имеют право на скидки.

Эксперт подчеркнул, что низкие температуры в квартире могут свидетельствовать о проблемах в отдельно взятом доме.

— Зачем нам топить и переплачивать там, где все в порядке? Может быть, нужно разобраться с конкретным проблемным домом? — заключил специалист.

Мнение врача

Предложенные изменения отопительных норм могут неблагоприятно сказаться на здоровье жильцов, считает врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Пересмотр норм для включения отопления приведет к удлинению отопительного сезона. Когда в квартире слишком жарко, это не очень хорошо: сухой воздух пагубно влияет на состояние дыхательной системы, — рассказала она.

Медик отметила, что, постоянно находясь в тепле, человек быстро привыкает к комфортным условиям. В таком случае он больше подвержен риску заболеть при выходе на улицу, считает Чернышова.

Эксперт подчеркнула, что есть разные способы согреться в холодной квартире, не прибегая к использованию газовой плиты.

— Нужно обязательно иметь теплый домашний костюм и согревающую обувь. Может помочь прием теплой пищи или ванны. Также нужно как можно больше двигаться и выходить на улицу, — сказала врач.

Она также отметила, что согреваться ночью нужно при помощи теплого одеяла. При необходимости его можно комбинировать с одеждой, заключила собеседница «ВМ».

С чего все началось

В Госдуме предложили включать отопление при предельной среднесуточной температуре плюс десять градусов вместо нынешних плюс восьми. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину после трагедии в Ногинске.

Хлопок газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. Из-за аварии частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

В результате погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализированы. Повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.