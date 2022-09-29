Расхождение в законах: могут ли россияне выезжать за границу в период частичной мобилизации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. После этого появлялось немало слухов и домыслов о том, кому из россиян теперь разрешен выезд за границу Российской Федерации. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие заявления по этому поводу делались в России и что об этом написано в законах.

Позиция властей

Когда частичную мобилизацию только объявили, руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне могут свободно отправляться в поездки как внутри РФ, так и за границу.

— Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездку можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне, — подчеркнула она.

26 сентября аналогичное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что российское руководство в настоящий момент не принимало решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации.

В тот же день сенатор из Крыма Сергей Цеков сделал заявление о необходимости запретить выезд за рубеж всем гражданам призывного возраста. По его мнению, выезд за границу стоит разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не имеет подходящей под воинскую службу категории годности. В ответ на заявление Цекова сенатор Андрей Клишас заявил, что хочет предложить всем коллегам не заниматься нагнетанием ситуации, а уделить внимание социальной поддержке подлежащих мобилизации граждан и нарушениям, которые происходят во время частичной мобилизации.

28 сентября портал «Объясняем.рф» сообщил, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на выезд за рубеж и даже за пределы своего региона для россиян не предусмотрено. В этот же день глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что граждане России, покинувшие страну в период мобилизации, смогут вернуться в любой момент без каких-либо правовых последствий. При этом важно, чтобы выезд был осуществлен без нарушений закона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 сентября рассказал, что военнообязанным россиянам нужно получать разрешение от военкомата для выезда за рубеж во время мобилизации. Володин подчеркнул, что такое требование прописано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Депутат позднее опроверг свое заявление после получения разъяснений от Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что мобилизация лишь частичная, поэтому не требует особого разрешения военных комиссариатов.

В законах не все гладко

Сенатор Андрей Клишас отметил, что в законах имеются расхождения касаемо возможности выезда за рубеж для людей, состоящих на воинском учете. Он заметил, что федеральный закон «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» предписывает запрет только для лиц, получивших повестку.

При этом сенатор подчеркнул, что существует также закон «О мобилизации», в котором ограничения прописаны для всех лиц, состоящих на воинском учете. По словам Клишаса, получается двоякая ситуация: состоящий на воинском учете гражданин, выезжая за рубеж в период частичной мобилизации, нарушает один закон и не нарушает другой.

Могут мобилизовать на границе

Спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации на границах России стали появляться временные пункты частичной мобилизации, на которых подлежащим мобилизации россиянам будут выдавать повестки, а остальным предлагать записаться в добровольцы. Так, на КПП «Караузек» в Астраханской области (основном пункте пропуска автомобилей в Казахстан) скопилось большое количество людей, желающих выехать из России. В связи с этим там организован пункт частичной мобилизации.

Аналогичный пункт появился в Выборгском районе Ленобласти на границе с Финляндией. Вручить повестку могут и на КПП «Верхний Ларс» (Северная Осетия, граничит с Грузией).