Уникальный мужчина и настоящий волшебник: каким запомнился Борис Грачевский

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вечером 14 января на 72-м году жизни умер Борис Грачевский. Многие запомнят его как худрука «Ералаша», но он также был любимым мужчиной для своих женщин и не унывающим другом для самых близких.

«Жив во мне и в своих детях»

Огромную боль уход Грачевского принес его жене Екатерине Белоцерковской. Она эмоционально прокомментировала кончину любимого мужа.

— Ты жив во мне и в своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что? — написала она в соцсетях.

В апреле 2020 года у пары родился сын Филипп. Всего у Грачевского осталось четверо детей.

«Настоящий мужчина»

Близкий друг Грачевского, кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров признался, что не встречал более оптимистичного человека. В самые тяжелые моменты своей жизни, в том числе на ее исходе, он бесконечно верил, что все обойдется.

— Это был человек удивительной силы и добра. Настоящий мужчина в полном смысле этого слова, — заявил Шнейдеров «Вечерней Москве».

Он уточнил, что менее чем за неделю до трагедии Грачевский, находясь в больнице, умудрялся «слать какие-то смешные картинки», а о своем самочувствии говорил крайне неохотно, не сомневаясь в победе над болезнью.

Фото: АГН «Москва»

«Уникальный, улыбчивый, с юмором»

Актер Валентин Смирнитский отозвался о покойном Борисе Юрьевиче как об уникальном человеке, который делал все возможное, чтобы сохранить детское кино.

— Главным его достижением считаю то, что он до последнего пытался сохранить это направление детского кино, хотя бы в рамках киножурнала «Ералаш», — сказал собеседник «ВМ».

Он скорбит в связи с преждевременной кончиной Грачевского, называя произошедшее личной трагедией.

В свою очередь актер Александр Семчев, сыгравший роль в «Ералаше», запомнил Бориса Юрьевича как позитивного человека, наследие которого будет жить вопреки смерти.

— Грачевский запомнился мне как человек с юмором, улыбчивый. Столько лет при нем жила вся эта история, что, вероятно, за дело-то он свое радел, — сказал артист.

«Борька с анекдотами»

С Семчевым не вполне согласна заслуженная артистка России Клара Новикова, у которой не нашлось слов прокомментировать потерю дорогого друга. Она лишь выразила мнение, что с уходом Грачевского не станет и «Ералаша».

— Не стало человека, которого я столько лет знаю... Наверное, «не станет «Ералаша», — считает актриса.

Она призналась, что чувствовала надвигающуюся беду.

Новикова выразила соболезнования семье покойного сценариста и добавила, что сам Борис Юрьевич никогда не предавался печали.

— Борька с анекдотами, Борька всегда веселый, я никогда его не видела грустным. Даже когда он был здоров, что бы с ним ни случилось — всегда какие-то анекдоты, байки, — вспоминает артистка, беседуя с «ВМ».

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Посвятил жизнь детям»

О смерти Грачевского также высказался мэр Москвы Сергей Собянин, выразивший соболезнования родным и близким худрука «Ералаша».

— Он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории — детям, — подчеркнул глава города.

Он добавил, что Бориса Юрьевича любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители. Киножурнал, которым руководил Грачевский, выполнял в том числе важную воспитательную роль, заключил мэр.

«Настоящий волшебник»

Министр культуры РФ Ольга Любимова также сожалеет об уходе Грачевского. По ее словам, он не просто посвятил жизнь детям, но, по сути, подарил детство.

— Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег, — сказала глава Минкульта.

В заключение она отметила неутомимость Грачевского и его неравнодушие.

Фото: АГН «Москва»

Напомним, о смерти Грачевского стало известно вечером 14 января. Он умер в московской больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Грустные истории услышать не хотите ли

Колонка обозревателя «ВМ» Игоря Воеводина:

Бог говорит тихо. Сети кричат громко, поэтому смерть Грачевского стала оглушительной. Значит, надо прислушаться к себе — время пришло (далее...)