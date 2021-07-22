Фестивали авиации, искусств и насекомых: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Приближаются июльские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 24 и 25 июля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор главное авиационное событие года — Международный авиационно-космический салон. В подмосковный Жуковский в выходные, 24 и 25 июля, слетятся новинки отечественной авиатехники: пассажирский лайнер МС-21-310, турбовинтовой Ил-114-300, легкомоторный самолет ЛМС-901 «Байкал», модификации самолета «Сухой Суперджет» SSJ100, противопожарный вертолет Ка-32А11М. Объединенная авиастроительная корпорация представит принципиально новый военный самолет.

Гостей ждет выступление семи пилотажных групп, которые представят сложный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах. Масштабную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». В небо над Жуковским свои машины поднимут летчики российских групп «Русь» и «Первый полет», а также гости из Прибалтики Baltic Bees Jet Team.

Продолжит военную линию выходных празднование Дня ВМФ России. 25 июля на мероприятия, приуроченные к значимой дате, посетителей приглашает Центральный музей Вооруженных сил РФ. Программа стартует с квеста по экспозиции музея, задания которого будут посвящены истории Военно-Морского флота. В кинозале состоится показ документальных фильмов.

В залах музея и на открытой площадке представлены материалы по истории армии и флота с XVIII по XXI век. Подробно о некоторых экспонатах расскажут на экскурсии «История Военно-Морского флота».

Фото: Минобороны РФ

Праздничные мероприятия пройдут и в Музее Победы на Поклонной горе. Гости музея смогут посмотреть документальные фильмы, послушать концерт в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» и принять участие в тематических экскурсиях. Гиды расскажут экскурсантам о самых ярких страницах истории советского флота. Посетители увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов и послевоенного периода, узнают о боевом пути железнодорожной артиллерийской установки ТМ-3-12 и подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также о подвиге моряков торпедного катера «Комсомолец» проекта 123-бис.

На Главной выставке страны в выходные дни, 24 и 25 июля, москвичей и гостей столицы порадует фестиваль искусств «Вдохновение». В Доме культуры, Зеленом театре, павильоне «Рабочий и колхозница», парке «Останкино» и Шахматном клубе пройдет более 60 мероприятий: театральные спектакли, танцевальные постановки, экспозиции, концерты.

В субботу зрители увидят спектакль «Jukebox. Москва», подготовленный французской компанией Echelle 1:1, поэтический перформанс «Вы находитесь здесь» и экспериментальный балет «Я танцую, пока ты смотришь на меня» театральной компании «Немхат».

В воскресенье гостям фестиваля представят арт-сериал «Ты нужен Леонардо», детский спектакль «Мия и Дракон» Михаила Плутахина с подвижными играми и поющим диджеем, одноактную оперу Рихарда Штрауса «Зальцбург-100: Электра» и перформанс «33 сестры» театральной компании «Немхат».

Фото: Pixabay

Государственный музей А. С. Пушкина в субботу, 24 июля, зовет гостей на праздник «Все — в сад!», посвященный Дню Цветов. Программа начнется с прогулки по саду, где ведущий расскажет о Пушкинском дубе. Далее гостям предложат послушать интерактивную лекцию «Флористическая символика в поэзии Пушкина», принять участие в мастер-классе по флористике «Цветы=стихи», а также посмотреть представление «Пушкинского розария» — «Роза — королева цветов». Кроме того, пройдет несколько презентаций книг.

В культурном центре имени И. М. Астахова в воскресенье, 25 июля, пройдет первый экспериментальный арт-фестиваль «Закрытый Клуб». Здесь каждый участник является самобытной персоной и находится в компании профессионалов различных жанров, стилей и направлений в сфере искусства. Гости фестиваля оказываются в атмосфере арт-программы, где являются главными участниками основного шоу.

Поддержит творческую линию выходных Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, которая 24 и 25 июля ждет гостей на фестиваль народных искусств «Сенокос». Посетители увидят реконструкцию усадебной жизни, культурной среды и народных традиций XIX века, которые представлены через фольклор, игры, музыку и народные ремесла.

Общие игры сменяются показательными выступлениями кулачных бойцов, пением, танцами. В программу включены традиционные игры и забавы XIX века и мастер-классы, в ходе которых можно научиться делать традиционные русские игрушки. А в заключительном хороводе второго дня праздника принимают участие все его гости.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

А в Никола-Ленивце Калужской области 24 и 25 июля пройдет Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема форума в текущем году ― «Личное». Чтобы узнать, насколько изменилось «Личное» в период пандемии, гостям предстоит заглянуть в «Русское идеальное», пробраться сквозь «Непроходимую чащу», обогнуть «Пьяный забор», услышать музыку, живущую в гармонии с ландшафтом, получить собственное произведение искусства и забраться в секретные капеллы.

Участниками фестиваля стали главный архитектор Москвы С. Кузнецов, художники В. Наседкин, Е. Ковылина, Г. Острецов, И. Корина, Т. Короткова, У. Яковлева, Данини, а также Ф. Гласс в исполнении ансамбля Kymatic, электронный музыкант Mujuice.

Ближайшие выходные порадуют и поклонников познавательных мероприятий. Так, Биологический музей имени Тимирязева в воскресенье, 25 июля, зовет гостей на праздник «БукашкиФест». Мероприятие посвящено самым многочисленным особям, населяющим нашу планету, — насекомым.

Фото: pixabay.com

Участники праздника смогут создать свою «букашку», подружиться с мадагаскарскими тараканами и узнать свой рост и вес в букашках. На лекции «Букашки большие, маленькие, такие разные» посетители услышат много необычных фактов о насекомых, а в научной лаборатории под микроскопом увидят крылья бабочки и клопа.

Мероприятия, на которых можно научиться чему-то новому, презентует своим посетителям и ВДНХ. В воскресенье, 25 июля, в центре «Слово», расположенном на выставке, состоятся мастер-классы по исторической каллиграфии. Тема занятия — «Русская вязь». Речь пойдет о происхождении и назначении этого древнерусского почерка. Участники познакомятся с основными приемами написания и особенностями композиции.

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Юных гостей на программу «Сказочное лето» зовет Музей-квартира Аполлинария Васнецова. Здесь 24 июля можно будет проникнуться атмосферой московской квартиры начала ХХ века, отгадать тайны старинных предметов и увидеть сказочную историю, разыгранную в залах музея с помощью самодельных кукол.

В субботу ребята услышат сказку «Ореховая веточка», которая напоминает известный сюжет сказки «Аленький цветочек» Аксакова, но со своими художественными особенностями. Участники занятия сравнят и обсудят две сказки, разыграют ее с помощью кукол и смастерят собственную куколку из веточки.

В ближайшие выходные в городе пройдет ряд познавательных экскурсий. Так, Музей-панорама «Бородинская битва» 25 июля приглашает посетителей на экскурсию по выставке «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков». Экспозиция приурочена к 200-летию со дня смерти Наполеона на острове Святой Елены.​ Участникам экскурсии представят посмертную маску и слепок кисти руки Наполеона, произведения живописи и графики со сценами жизни «узника Святой Елены», табакерку и портсигар с узнаваемым профилем. Торговцы монетизировали посмертную популярность императора, создав «неповторимый предметный ряд»: чернильницы в виде гробницы, статуэтки, карикатуры и открытки с изображением последних дней Наполеона.

Фото: public domain

Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации в субботу, 24 июля, приглашает на новую экскурсию «Наш бронепоезд». Экскурсанты узнают, какое место в военной истории страны занимали бронепоезда, каков их вклад в победу над врагом. А еще увидят, из чего состоит бронепоезд и какими средствами связи пользовались бойцы бронепоезда; познакомятся с бронепаровозом и бронеплощадками; узнают, что такое паровозный тендер и зачем на бронепоезде нужен перископ; заглянут внутрь бронепаровоза, где находится настоящая паровая машина; смогут почувствовать себя в роли стрелка «стальной крепости».

Музей ратной истории в выходные дни зовет москвичей на новую игровую экскурсию «Легионеры Рима». Посетителям продемонстрируют развитие римской армии от периода принципата до эпохи домината, времени становления христианства государственной религией Римской империи, влияние религии на армию.

Здесь можно увидеть показательные выступления клубов исторической реконструкции античного периода, на тренировочном плацу научиться правильно обращаться с оружием и не пропускать атаки варваров, узнать способы приготовления целебных напитков, проверить смекалку в игре «угадай предмет».

А городская детская библиотека имени Гайдара в субботу, 24 июля, приглашает взрослых и детей на экскурсию по самой знаменитой улице нашего города — по Тверской. Ее участники узнают, какой была улица раньше, что сохранилось от старой дореволюционной Москвы, а что утрачено навсегда, как передвигали дома и куда спрятался теремок.

В прогулке экскурсантов будут сопровождать книги детских писателей разных времен. Именно из них предстоит узнать о самых интересных местах Тверской.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Третьяковская галерея приглашает посетителей на выставку «Коллекция впечатлений. Фотографы и дизайнеры о путешествиях». Здесь представлены инсталляции и фотопроизведения финалистов международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards.

Фото: pixabay.com

Работы фотографов дополняют объекты промышленного, книжного, светового, графического и мебельного дизайна, текстиль и керамика. Один из разделов выставки представляет собой мини-музей, в котором собраны предметы, привезенные участниками проекта из поездок, и связанные с ними истории.

Музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет проект «Анималия. Трогательная выставка», где можно увидеть произведения классиков анималистического жанра и работы современных скульпторов. Посетители перенесутся в мир дикой природы, где им встретятся «Носорог» Д. Намдакова, «Пантера» Д. Успенского, «Жираф» Б. Черствого, «Медведица» А. Белашова, «Волк» и «Кабан» В. Эрдынеева, «Большая черепаха» Е. Гоманова и другие представители фауны. Каждая скульптура индивидуальна, в каждой заложен характер художника, его размышления о жизни, его чувства и настроение. Экспонаты выставки можно трогать, гладить, чувствовать кончиками пальцев, пропуская через себя форму, пластику и фактуру.

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

А в галерее «Солнцево» открыта выставка «Сделано в России», внимание которой сосредоточено на коллекции уникальных шелковых платков. Экспозиция поделена на два раздела: классический и современный. Первый из них отражает традиционную советскую школу декоративно-прикладного искусства. Шелковые шедевры выполнены в технике ручной росписи на натуральном шелке.

Современный взгляд на производство платков представляет сочетание работы художника по тканям и графического дизайнера, выполняющего эскизы для цифровой печати на натуральном шелке.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 22 июля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: фантастический боевик «Бросок кобры: Снейк Айз», чудесный мультфильм «Сипсик», триллер «Время», фильм ужасов «Цензор» и две французские ленты «Тайна Сен-Тропе» и «Ослик, любовник и я».

Фото: G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз, 2021 год

В кинотеатре «Художественный» в выходные дни пройдет кинофестиваль «Новая женственность», на котором покажут яркие фильмы, созданные режиссерами-женщинами и представленные на главных мировых фестивалях. В афише субботы значатся психологическая драма о прошедшей войну женщине «Крылья» и социальная драма о перипетиях иммигрантской жизни «Слушай».

В воскресенье, 25 июля, на большом экране можно увидеть документальный фильм Women Make Films режиссера Майкла Казинса — своеобразную энциклопедию «женского кино» за всю историю. Также в этот день пройдут показы фильмов «Удовольствие» и «Европа, Европа».

Сеть кинотеатров «Москино», в свою очередь, приглашает зрителей на показы Недели закрытия международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts. Гостям кинотеатров представят документальные, игровые, экспериментальные, анимационные ленты, а также музыкальные клипы.

В афише субботы кинотеатр «Юность» заявил программу «Анимационное кино». Зрители посмотрят историю игривого лисенка-сироты («Гон, маленький лис»), узнают, что спустя много лет ждет моряка в его родном доме («Листок»), увидят, чем обернется для съемок и актера отсутствие щетины («Жан»), и насладятся историей о путешественнике, побившем рекорд («Сандалии»).

На следующий день в кинотеатре «Факел» пройдет программа «Документальное кино», в которую входят ленты «Робин Фуд», «У реки» и «Гаражная романтика».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.