День лешего и «Территория. Kids»: пять причин выйти из дома в выходные 

Фото: Вечерняя Москва

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 23 и 24 октября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор самый замечательный праздник осени — День лешего. По традиции 23 октября он пройдет в Дарвиновском музее. Главным его событием станет квест «Не просто сказка», где посетители узнают, какие животные на Руси олицетворяли добро и зло, оказывали человеку помощь или вредили ему.

Участникам «Лесной мастерской» предстоит придумать образ для лесного гриба, собрать и раскрасить птичью кормушку, сплести яркое солнышко, отпугивающее лесных духов-проказников. Занятие «Лесные обитатели» перенесет в тропические леса, куда еще не ступала нога лешего. Юные гости смогут поиграть в «Лесной игротеке», узнать все о «Медвежьей правде», а в «Грибное лукошко» сложить только съедобное «мясо Лешего».

Продолжит гнуть линию нечистой силы музыкальный фестиваль Kids Rock Fest, который 24 октября зовет всех бесстрашных отметить Halloween. Маскарадными костюмами и громкими визгами участники праздника распугают и злых духов, и осеннюю тоску, и плохие приметы с вирусами. В программе праздника: концерт группы Beat Devils, рок-гримерная, научное шоу, рокерские мастер-классы, танцевальный флешмоб и хэллоуинская ярмарка.

Осенью в нашем городе проходит множество театральных фестивалей. Так, международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» с 23 и 24 октября приглашает юных москвичей и их родителей на детскую программу «Территория. Kids». Зрители увидят российские и зарубежные спектакли и выставку PlayMMOMA.

В афише субботы значатся танцевальный спектакль «Мы Мончичи» о том, как научиться понимать других, и постановка «Джинжик». А на следующий день зрителям представят историю «Записки Черномора» и спектакль «Мия и Дракон». Кроме того, можно будет принять участие в мастер-классе Мастерской театрального эскиза.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» будет рад приветствовать гостей 23 и 24 октября. Зрителям фестиваль покажет лучшие музыкальные спектакли: трагедии, оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, детские постановки. В рамках форума проходит мини-фестиваль, посвященный 55-летию со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества.

В афише субботы — музыкальная комедия «Гусарская баллада» и постановка «Маугли». В воскресенье театр балета «Щелкунчик» Екатеринбурга порадует зрителей спектаклем «Маша & медведи».

Продолжит театральные выходные IV Международный большой детский фестиваль, который представляет своим гостям лучшие спектакли, цирковое шоу, кинофильмы и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

В афише субботы, 23 октября, значатся спектакль «Нылка и Вылка в детском саду», который можно увидеть на сцене театра DOC, и постановка «Лис PEACE» — на сцене Культурного центра ЗИЛ. В воскресенье театр «Экспромт» представит музыкальный спектакль по повести Нины Дашевской «Тео — театральный капитан». Кроме того, 24 октября в книжном магазине «Маршак» можно принять участие во встрече с писателем Артуром Гиваргизов.

Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино и анимации для детей будут показаны 28 фильмов.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, на Университетской площади перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 23 и 24 октября пройдет городской медиафестиваль «Твоя Москва». Мультимедийный интерактивный куб высотой с трехэтажный дом покажет видеоработы дизайнеров, концерты и лекции. Эффект дополненной реальности создадут при помощи верхних экранов.

Внутри арт-объекта разместится зона для спикеров и гостей, которая будет трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку. Спикеры лектория — известные урбанисты, архитекторы и врачи. А в концертной программе примут участие Полина Гагарина, Клава Кока и Niletto.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Музеи Московского Кремля зовут взрослых и детей на цикл лекций «Царь Иван Грозный», посвященный периоду правления первого русского царя Ивана Грозного. Уникальные памятники помогут взрослым и детям погрузиться в эпоху середины — конца XVI века.

В воскресенье, 24 октября, слушатели приглашаются на занятие «Вербное воскресенье. Традиции праздника Входа Господня в Иерусалим в эпоху Ивана IV». В Благовещенском соборе участники узнают, как готовились к празднику, чем украшали вербное дерево, а также пройдут маршрутом «шествия на осляти».

Фото: Вечерняя Москва

В Историческом музее возобновились занятия лектория «18 89». Всего в рамках программы предусмотрено пять циклов: «Русские цари и императоры: исторические портреты», «Имперский исполин Потемкин: к 230-летию со дня смерти светлейшего князя», «Знаменитости Москвы: XIX век», «На обломках империй: национальные мифы Восточной Европы» и «Новое о старом — истории, сюжеты и открытия древних цивилизаций». В воскресенье, 24 октября, можно послушать две лекции: «Взвесить смел / Мощь росса, дух Екатерины»: Потемкин и внешняя политика России» о роли Потемкина в продвижении им Греческого геополитического проекта Российской империи, а также «Варвара Алексеевна Морозова», которая вдохновляла многих писателей своего времени.

Музей архитектуры имени Щусева в свою очередь зовет горожан на цикл лекций «Шумаевский крест. Обретение святыни». Программа призвана с разных сторон представить историю уникального памятника из коллекции музея. Тема лекции 23 октября — «Новый Иерусалим и Шумаевский крест. Кальварии царя Алексея Михайловича». Программа строительства Новоиерусалимского монастыря отражается в «Подробной описи креста» и во многом следует программам польско-литовских кальварий, построенных в первой половине XVII века. На лекции речь пойдет о кальварийском строительстве, которое до сих пор мало изучено в отечественной науке.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Миры гравюры на металле». Экспозиция посвящена разделу так называемой глубокой печати и рассказывает об известных произведениях из собрания галереи и о впервые экспонируемых листах.

Посетители увидят все многообразие художественных возможностей гравюры на металле и ее эволюцию. В ней больше технических разновидностей, чем в любой другой графической технике. Нанесение на металлическую доску изображения может осуществляться исключительно механически, при помощи металлических инструментов или с участием химического травления — офортом.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей Востока и Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи зовут горожан на выставку «Кубачи — Зирехгеран. Исторический портрет древнего города». В экспозиции представлено более 200 экспонатов, цифровые изображения, аудио- и видеоматериалы, графика и тематические фотографии.

Посетителям предстоит настоящее путешествие в мир Кубачи. Зрителям расскажут про самобытную историю древнего города и покажут ту культурную среду, в которой родилось златокузнечное дело. Здесь можно увидеть зарисовки инструментов златокузнецов, «живые» традиционные инструменты, зарисовки орнаментов. А в одном из залов представлена галерея работ известных дагестанских художников.

Выставка «История одного праздника», посвященная Дню Великой октябрьской социалистической революции, открыта в музее «Садовое кольцо». Здесь содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.

7 ноября граждане страны Советов выходили на демонстрацию с транспарантами, проводились военные парады и выступления первых лиц государства. Памятные подарки дарились близким людям и коллегам.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей современной истории России покажет публике уникальный экспонат — настольное украшение «Корабль мира». Он создан из серебра, инкрустирован эмалью и самоцветами, а оригинальная мраморная подставка олицетворяет морские волны. Корабль — это подарок И. В. Сталину, который был преподнесен к его семидесятилетнему юбилею армянским народом.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 21 октября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: драма Педро Альмодовара «Возвращение», две ленты национального производства «Учености плоды» и «Дракулов», мультфильм «Неисправимый Рон», фильм ужасов «Хеллоуин убивает», драмы «По соседству», «Эвакуация» и «Кошачьи миры Луиса Уэйна» и документальная лента «Спаситель на продажу».

Фото: Неисправимый Рон, 2021 год

Кинотеатр «Иллюзион» 23 и 24 октября станет площадкой международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Программа включает национальный конкурс Made in Russia и международный конкурс, а также внеконкурсные подборки. Впервые shnit покажет внеконкурсную программу экспериментального кино.

В субботу зрителей ждет программа shnit: Worldwide Competition #2, в которую вошли фильмы из США, Бельгии, Индии, Австралии, Аргентины и Туниса: Bluestar, «Анита», «Прыжок», «Закатная страна», «Ванна» и «Новый Рико». На следующий день пройдет программа shnit: Worldwide Competition #3 с фильмами из Чили, Швейцарии, Ирана, США, Сенегала и Австралии «Мти», «Матч», «Важное полицейское дерьмо», «Танжир», «Солнечное затмение» и «Винное озеро».

А в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 октября можно увидеть фильмы, участвующие в фестивале американского кино AMFEST. В афише субботы: «Год вечной бури» — коллекция коротких работ, снятых режиссерами со всего света в условиях изоляции.

Зрители увидят семь новелл в разных жанрах. Здесь смешное соседствует с трагическим, а пандемия становится поводом задуматься о вечных семейных проблемах. Фильм-альманах объединил иранского классика-диссидента Джафара Панахи и сингапурского бытописателя Энтони Чена, подающего большие надежды афроамериканца Малика Витала и маститую документалистку Лору Пойтрас, чилийского мастера поэтического кино Домингу Сотомайор и Дэвида Лоури.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.