В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на «Северных потоках» ложью 

Фото: shutterstock

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что недавняя публикация, в которой говорится о причастности Вашингтона к взрывам на российских трубопроводах «Северный поток», является выдумкой.

— Это ложные и полностью выдуманные сообщения, — передает РИА Новости заявление пресс-службы Белого дома.

В статье американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы. Позднее Херш подтвердил свое авторство.

До этого немецкие следователи уже делали предположение, что одна из западных стран могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».