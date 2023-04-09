Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Приглашал. И в этот раз, насколько мне известно, приглашал, — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Недавно Лукашенко в очередной раз прибыл в Москву. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным он провел «весьма продолжительную и содержательную встречу», сообщил Песков.

Днем 6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия сторон.

Путин и Лукашенко обсудили результаты совместной работы России и Белоруссии по различным направлениям. Президент РФ отметил, что сделано уже многое. Речь шла о взаимодействии на международной арене и совместном решении вопросов обеспечения безопасности двух государств.