Психиатр Гладышев дал советы о приеме витаминов для снятия стресса
Стресс является естественной реакцией организма на различные жизненные ситуации, которые могут произойти в течение дня. Но если стресс превращается в хроническую нагрузку на организм, то это может привести к разным заболеваниям и психическим нарушениям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, психиатр Олег Гладышев.
По его словам, питание может значительно повлиять на уровень стресса в организме. Он назвал витамины и микроэлементы, которые помогут при борьбе со стрессом.
Гладышев отметил, что витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами и способен уменьшить уровень гормона стресса — кортизола. Также он повышает уровень гормона счастья — серотонина. Источниками витамина С служат цитрусовые, киви, клубника.
Витамин В6 отвечает за синтез нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин, которые регулируют эмоциональный фон и уровень стресса. При нехватке этого витамина может появиться усталость, раздражительность и депрессия. Этот витамин можно получить из мяса, птицы, рыбы, орехов и зеленых овощей, рассказал врач в беседе с «АиФ».
Роль витамина В12 заключается в восстановлении нервных клеток и снижении уровня стресса. Его недостаток может привести к ухудшению концентрации внимания, проблемам с памятью и нарушениям сна. Источниками данного витамина являются мясо, птица, рыба, молочные продукты и яйца.
Магний принимает участие в свыше 300 биохимических процессах организма. Его действие направлено на снижение уровня стресса и улучшение эмоционального состояния, благодаря регулированию уровня гормонов стресса. Наибольшее количество магния содержится в зеленых овощах, орехах, злаках и морепродуктах, сообщил психиатр.
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