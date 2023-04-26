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Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы

Евгений Силаев
Город
Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В ближайшее время в столице завершится строительство 30 станций, что позволит 90 процентам москвичей жить возле метро. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мало построить — надо обеспечить хорошим транспортом, что мы и сделали, создав, по сути дела, образцы метровагонов, одни из самых лучших в мире, — сказал глава города.

По его словам, город реализует сразу несколько инфраструктурных проектов с целью избежать транспортного коллапса. В частности, речь идет о строительстве Московского центрального кольца (МЦК), Московского центрального диаметра (МЦД) и новых станций метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора–два раза, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

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