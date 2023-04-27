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Москвичи недополучили около 60 часов солнечного света за февраль и март

Евгений Белоусов

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Москвичи недополучили около 60 часов солнечного света за февраль и март
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Продолжительность солнечного света в Москве в феврале и марте этого года оказалась сильно ниже нормы. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В январе было всего 65–67 процентов от той продолжительности сияния, которая бывает обычно. В феврале обычно 72 часа наблюдается солнечное сияние, а было только 40 часов, в марте — 128 часов должно, а было 95 часов, — пояснил он.

Из-за мрачного начала года, отметил Вильфанд, москвичи «недополучали» порядка 30 часов солнечного света ежемесячно. Однако ситуация кардинально изменилась с наступлением апреля, который оказался очень солнечным, передает слова научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируются небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 5 до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

На первомайские праздники в столице похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Он также прогнозирует заморозки в ночные часы.

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