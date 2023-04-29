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Музей Победы проведет онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа»

Полина Пашкина
Город
Музей Победы проведет онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа»
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа» Музея Победы смогут посетить все желающие. Виртуальная прогулка пройдет вместе с гидом. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Экскурсии стартуют в преддверии Дня Победы. Гости онлайн-мероприятия смогут узнать о самых значимых событиях в истории Великой Отечественной войны и о жизни страны в те годы.

В рамках осмотра экспозиции участники экскурсий смогут «пройти» по залам музея, Брестской крепости и библиотеке блокадного Ленинграда, а также посетить заводской цех и палату эвакогоспиталя, «побывать» на площади Великого Новгорода и на ступенях поверженного Рейхстага.

Мероприятия будут проходить со вторника по четверг в 14:00, 16:00 и 18:00 в режиме реального времени. Участники экскурсий смогут задавать интересующие их вопросы и рассмотреть все экспонаты и декорации детально при помощи технологии 360 градусов.

Интернет-зрители в мае смогут бесплатно посетить 12 показов, организованных онлайн-кинотеатром Музея Победы. Их приурочат к праздничным и историческим датам.

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