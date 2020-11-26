«Обыкновенная мразь»: отец Фриске заявил, что Шепелев не позволяет ему видеться с внуком

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Отец Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал об отношениях с бывшим супругом певицы Дмитрием Шепелевым. Об этом сообщает издание Teleprogramma.

По его словам, телеведущий не позволяет бабушке и дедушке встречаться с внуком Платоном и сам редко выходит на связь.

— Он просто обыкновенная мразь. Не хочу больше ничего о нем говорить. Это мразь. Он умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно, — отметил Копылов.

Мужчина также напомнил, что однажды Шепелев заявлял о наличии у ребенка двух бабушек и двух дедушек, однако сейчас забыл о своих словах. Как добавил отец Фриске, ведущий лишил их внука.

Напомним, из-за судебной тяжбы экс-супруг Фриске запретил близким погибшей от рака певицы общаться с сыном.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

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