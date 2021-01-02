Онлайн-занятия для участников «Московского долголетия» возобновятся с 3 января

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники проекта «Московское долголетие» смогут вернуться к занятиям в онлайн-группах уже с воскресенья, 3 января. Всего во время новогодних каникул будет открыто около 140 онлайн-групп.

Для москвичей подготовили мероприятия по 19 направлениям. Так, возобновятся онлайн-занятия по иностранным языкам, пению, рисованию, танцам, истории искусств и краеведению, гимнастике, общефизической подготовке, художественно-прикладному творчеству. Участники проекта смогут прослушать лекции о здоровом образе жизни и посетить онлайн-экскурсии.

Для того чтобы принять участие в онлайн-занятиях, нужно заполнить форму на сайте проекта или позвонить по телефону центра соцобслуживания своего района.

— Преподаватели проекта подготовили тематические новогодние уроки. Например, на занятиях по иностранным языкам участники будут разучивать поздравления на разных языках, а на уроке компьютерных технологий расскажут, как создать электронную открытку, — цитирует руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака официальный сайт мэра Москвы.

Желающих узнать, как упаковать рождественские подарки или приготовить необычные блюда для праздничного стола, а также другие увлекательные вещи, ждут специальные уроки в официальных аккаунтах проекта «Московское долголетие» в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники», «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

Читайте также: Более 3 тысяч теплых вещей связали участники «Московского долголетия» для детей из центров содействия семейному воспитанию