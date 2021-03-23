Воздушный шарик поможет восстановить работу легких после COVID-19

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Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала надувать воздушный шарик для восстановления дыхания после коронавируса. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Малышевой, надувание воздушного шарика 10–15 раз в день способствует тренировке дыхательных мышц и увеличению объема легких.

— Если вы спокойно надуваете шарики на стуле, можете начать упражнение с надуванием шарика в мостике 90/90. Делайте это 30 минут в день. Это упражнение улучшает функцию легких. Кроме того, оно улучшает состояние мышц туловища и спины и уменьшает боль в спине, — написала врач в Instagram.

Также Малышева отметила, что вместо шарика можно использовать спирометр.

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