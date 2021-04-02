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Риелторы призвали отменить льготную ипотеку
Фото: moscow-live

Риелторы призвали отменить льготную ипотеку

Елена Фролова

Экономика

Льготную ипотеку нужно отменить в ряде российских регионов. Так считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

По его словам, программа была рассчитана на поддержку застройщиков, поэтому теперь ее можно закрывать, а средства перенаправить на поддержку семей.

— Рыночная ситуация в стране изменилась. Экономика уже настроена на позитивный вектор, поэтому программу льготной ипотеки можно сворачивать хотя бы в ряде регионов, а высвобождающиеся средства направлять на другие меры поддержки населения, — пояснил Константин Барсуков.

При этом он подчеркнул, что запуск программы льготной ипотеки и увеличение цен на недвижимость не связаны друг с другом, отмечает НСН.

— Ставки по ипотечному кредитованию могут стимулировать или не стимулировать спрос, а на цены влияет общеэкономическая ситуация, — заявил спикер.

По его словам, изначально целью льготной ипотеки было желание простимулировать спрос и направить его со вторичного на первичное жилье. Это было сделано, чтобы отрасль не обанкротилась.

Тем временем в Ассоциации банков России сообщили, что в мае на территории России будет запущен пилотный проект по проведению ипотечных сделок в электронном формате. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, помимо кажущегося удобства, этот способ получения кредита несет определенные риски.

— Банки, видимо, заинтересованы в том, чтобы расширить свою клиентскую базу и облегчить получение этих кредитов. Однако в первую очередь они заботятся о своей прибыли, — рассказал Максим Чирков «Царьграду».

По его словам, трендом считается расширение клиентской базы за счет дистанционных технологий. Таким образом финансовое учреждение улучшает свой имидж.

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