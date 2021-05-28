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Китай назвал политической игрой план США опубликовать отчет о происхождении COVID-19
Фото: pixabay.com

Китай назвал политической игрой план США опубликовать отчет о происхождении COVID-19

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Планы США опубликовать доклад о происхождении коронавируса являются политической игрой. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь отметил, что происхождение COVID-19 стало сложным научным вопросом, которым не должны заниматься разведслужбы.

— Это лишь говорит о том, что США не интересует правда, они не хотят никаких научных исследований, это лишь политическая игра, попытка перекинуть вину на других и скинуть с себя ответственность, — подчеркнул Лицзянь.

По его словам, желание проводить расследование из-за COVID-19 говорит о «скрытых мотивах» и плохих намерениях США.

Напомним, эксперты ВОЗ проводили исследования в Китае с 14 января 2021 года. Согласно докладу международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения COVID-19, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна». При этом США и ряд других стран выразили озабоченность выводами, к которым пришли специалисты ВОЗ.

В среду, 26 мая, президент США Джо Байден поручил разведке США доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней. Экспертам необходимо выяснить, появился ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или из-за аварии в лаборатории. Позже СМИ сообщили, что американская разведка получила данные о происхождении COVID-19.

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