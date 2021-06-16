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Санкции, послы и Минские соглашения: о чем договорились Путин и Байден
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Санкции, послы и Минские соглашения: о чем договорились Путин и Байден

Анастасия Волоснова

Политика

Президент России Владимир Путин встретился с президентом США Джо Байденом в среду, 16 июня, в Женеве. На пресс-конференции после переговоров российский лидер рассказал о том, что удалось обсудить с американским президентом. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

Мнение о Байдене: опытный, взвешенный и конструктивный

После встречи Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. Он отметил, что американский лидер оказался конструктивным и взвешенным собеседником, а его ожидания относительно поведения Байдена оправдались.

— Если бы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден. Я могу сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный, это сразу видно, — подчеркнул Путин.

Президент РФ добавил, что во время встречи ему удалось поговорить с Байденом на одном языке. Кроме того, в ходе переговоров Байден рассказывал о своей семье. По мнению Путина, это указывает на качество моральных ценностей американского лидера.

— Это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов, и эти отношения прежде всего носят прагматический характер, — пояснил Путин.

Он добавил, что его устроили объяснения президента Байдена после резких высказываний и слов по поводу «убийцы», прозвучавших ранее со стороны главы США в отношении российского коллеги. Путин напомнил, что Байден объяснился с ним во время телефонных переговоров, после чего предложил встретиться.

Отношения с США: санкции и послы

Во время пресс-конференции Путин отметил, что после введения американской стороной ограничений против России в сфере экономики и торговли США потеряли не меньше, чем РФ. Он добавил, что развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами зависит от США, так как именно американская сторона вводит санкции против России.

— Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообмена Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия, — заявил Путин.

Кроме того, президент России рассказал о договоренности РФ и США вернуть послов. Глава государства назвал сроки возвращения послов техническим вопросом.

Ситуация на востоке Украины

Байден, как рассказал Владимир Путин журналистам, согласился с тем, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования ситуации на востоке Украины.

— Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, — сообщил президент России.

Он добавил, что подробно обсудил с Байденом ситуацию на востоке Украины, однако не может подробно рассказать о деталях разговора.

Цель встречи двух ядерных держав

Российский лидер также рассказал о целях проведения саммита с Байденом, ответив на вопрос журналиста о том, как можно было бы объяснить важность этих переговоров девятилетней девочке.

Путин отметил, что на встрече президенты обсуждали тему ограничения «страшного» оружия, вопросы о защите природы, предотвращении засух и наводнений. Он добавил, что политики во время переговоров говорят о проблемах в области здравоохранения и продовольствия.

— Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: «Видишь, как прекрасен этот мир? И взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что нет ни одной проблемы, которую Россия и США не смогли бы решить вместе.

— Если мы все вместе — заинтересованные страны в том числе, а может быть, и прежде всего страны — члены Северного совета — будем работать над решением всех этих вопросов... Я просто не сомневаюсь — мы найдем все решения, все развязки, — отметил российский лидер.

При этом Владимир Путин, комментируя появление в США движения Black Lives Matter, заявил, что Россия сочувствует народу США, однако не допустит, чтобы подобное произошло на ее территории.

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