Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В субботу, 26 июня, на перегоне Киевский вокзал — Очаково Киевского направления Московской железной дороги будут осуществляться путевые работы. В связи с этим будет изменено расписание электричек.

В указанный день, а также 3 июля на участке Новопеределкино — Солнечная не будет движения электропоездов.

Для удобства пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы по маршруту Новопеределкино — Солнечная. Первый автобус отправляется в 06:00, последний — в 22:20 от автобусной остановки «Платформа Новопеределкино» на Родниковой улице.

В обратном направлении автобусы будут ходить с 07:05 до 23:50 от дома 17а по Наро-Фоминской улице, возле железнодорожной станции Солнечная.

Автобусы будут курсировать по маршруту без промежуточных остановок, сообщается на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях будет скорректирован с 02:30 26 июня до 14:30 27 июня в связи с проведением масштабных путевых работ на участке от станции Рижская до станции Стрешнево.