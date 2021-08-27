Число исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным выросло в 1,5 раза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице диагностика пациентам с онкологическими заболеваниями стала более быстрой и качественной. В 2020 году были реорганизованы и переоборудованы патоморфологические лаборатории, после чего возможности проводить исследования для постановки диагноза и выбора тактики лечения выросли в 1,5 раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В рамках внедрения в Москве нового стандарта оказания онкологической помощи мы уделяли особое внимание доступности всех передовых видов лабораторных исследований для диагностики онкологических заболеваний и подбору высокоэффективных методов лечения. В результате переоснащения патоморфологических отделений московских клиник у нас появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам, сократить сроки проведения исследований и значительно повысить эффективность диагностики и последующего лечения онкологических заболеваний, в том числе с использованием таргетных и иммунных препаратов, — рассказала заммэра.

Она отметила, за первые полгода в Москве провели 643 тысячи гистологических, более 9,7 тысячи молекулярно-генетических и почти 97 тысяч иммуногистохимических исследований злокачественных опухолей. Эти показатели выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Анастасии Раковой, более быстрая и качественная диагностика позволяет подобрать наиболее эффективную тактику лечения онкобольных с использованием самых современных препаратов.

Внешний аудит федерального Центра контроля качества иммуногистохимических исследований подтвердил соответствие высоким стандартам исследований в столице, чему способствует современное оборудование и высокий уровень квалификации специалистов.

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируют расширить лекарственную программу для онкобольных. Он напомнил, что еще в 2019 году Москва стала первым регионом России, где внедрили расширенные стандарты лекарственной терапии по шести локализациям рака. С 2022 года новейшие препараты будут получать пациенты еще с четырьмя локализациями рака — мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

В июне 2021 года в столичных клиниках ввели программу, которая позволит врачам отслеживать состояние онкобольных и проводить консилиумы по их лечению.

Новый сервис дал возможность врачам связываться с узкопрофильными специалистами и в дистанционном формате выбирать лучшую тактику лечения, рассказали во время Московского международного онкологического форума, который открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что родные онкобольных смогут пройти диагностику в Москве.