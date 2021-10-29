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Выставка об авторе «Смуглянки» откроется в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка об авторе «Смуглянки» откроется в Музее Победы
Фото: Агентство Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 30 октября, в день 125-летия композитора Анатолия Новикова, приглашает москвичей и гостей столицы на выставку, посвященную его творческому пути.

Посетители осмотрят экспозицию под музыкальное сопровождение артистов Москонцерта. Среди исполнителей — лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Прозвучат «Смуглянка», «Эх, дороги», «Гимн демократической молодежи мира» и другие произведения, музыку к которым написал Анатолий Новиков.

С видеообращением к гостям музея выступит правнук великого музыканта Григорий Петушков.

Кроме того, в этот день в рамках цикла «Незабытая музыка» прозвучит радиопередача о жизни и творчестве композитора.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.

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