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Turkish Airlines пообещала не возить в Минск граждан Ирака и Сирии

Иван Юминов

В мире
Turkish Airlines пообещала не возить в Минск граждан Ирака и Сирии
Фото: Twitter / Poland_MOD

Авиакомпания Turkish Airlines пообещала не брать на борт самолетов в Минск граждан Йемена, Ирака и Сирии. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох в четверг, 11 ноября.

— Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами, — рассказал он.

Кумох поблагодарил от имени президента в Twitter всех, кто участвовал в переговорах по данному поводу.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.

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