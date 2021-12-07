Напавшего на МФЦ «Рязанский» невменяемого мужчину направят на психиатрическую экспертизу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Открывшего стрельбу в центре государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке столицы невменяемого мужчину направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах во вторник, 7 декабря.

По сведениям источника, злоумышленник беспричинно открыл огонь по сотрудникам и посетителям офиса МФЦ. До нападения между гражданами конфликта не было.

При этом во время допроса задержанный вел себя неадекватно. Он говорил о «пандемии и мировом заговоре», передает агентство городских новостей «Москва» сообщение источника.

До этого стало известно, что устроивший стрельбу в центре госуслуг «Рязанский» мужчина находился в невменяемом состоянии.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Вечером 7 декабря стало известно, что врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели операцию 10-летней девочке, которая получила травмы в ходе стрельбы.