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Свыше 80 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Евгений Белоусов

Город
Свыше 80 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове вылет семи самолетов перенесли на более позднее время. Два маршрута отменили вовсе. В аэропорту Домодедово задержали 28 рейсов и еще три отменили.

Больше всего рейсов отменили в аэропорту Шереметьево — 19. Кроме того, там перенесли на более позднее время 24 рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

10 января в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД) рассказали, что расписание движения электричек Курского и Савеловского направлений изменится в январе. Новый график связан с проведением работ по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров — Каналстрой и Красный Строитель — Щербинка.

До этого, 29 декабря, пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок.

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