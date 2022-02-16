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«Кормите морковью»: зоолог рассказал, какой продукт опасен для бобров

Сергей Шахиджанян

Общество
«Кормите морковью»: зоолог рассказал, какой продукт опасен для бобров
Бобер, обитающий в пруду парка «Покровское-Стрешнево» / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

15 февраля специалисты Мосприроды заявили, что у бобров, обитающих на природных территориях Москвы, начался брачный период. Эти грызуны отлично обжились даже в благоустроенных парках. Корреспондент «Вечерней Москвы» понаблюдал за жизнью бобров в мегаполисе.

Занимаю точку возле плотины бобров в парке «Покровское-Стрешнево» и жду. После часа наблюдений, когда стемнело, из центра водоема выныривает голова бобра. Животное, вдохнув, ловко цепляет брошенную кем-то большую сушку. Тут прогуливающаяся рядом дама кидает зверьку зеленое яблоко. Следом вынырнули еще три бобра.

Зоолог, кандидат биологических наук, Филипп Тумасьян отмечает, что кормить бобров не обязательно — они запасают провизию.

— У них есть целые склады веток, — отмечает эксперт. — Самая их любимая еда — ветки молодых деревьев. Иногда им можно дать яблоко, но для их зубов это не самая лучшая еда. Лучше обойтись морковью. А вот чего категорически нельзя — это сушки, сладкие мучные изделия, а также соленое — это пагубно может сказаться на пищеварительной системе животных.

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